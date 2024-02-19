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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزيرة الهجرة تهدى درع الوزارة لرئيس جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة ووزير الهجرة

أهدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، درع الوزارة للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقديرًا لجهوده الأكاديمية والوطنية ودعمه المستمر للشباب. 

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جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة وجامعة القاهرة متمثلة في مركز بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وزيرة الهجرة: الخشت قيمة علمية ضخمة

وقالت وزير الهجرة إن الدكتور محمد الخشت قامة وقيمة علمية وطنية ضخمة. 

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر للدكتور الخشت على دعوتها للتواجد داخل جامعة القاهرة لتوقيع مذكرة التفاهم والتي تهدف إلى إحداث نقلة ضرورية وعلى قدر كبير من الأهمية في الوقت الحالي.

وقالت وزيرة الهجرة إن مذكرة التفاهم، ستكون بمثابة بداية جديدة  للتعاون والاستفادة من الخبرات الأكاديمية بجامعة القاهرة العريقة والتي تُعد صرحًا علميًا متميزًا على المستوى العربي والعالمي. 

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن مذكرة التفاهم المشتركة ستحقق نقلة نوعية في الدراسات البحثية في مجالات الهجرة، وتحقق الاستفادة من خبرات الجامعة ومركز بحوث ودراسات الهجرة لإيجاد حلول بناءة أكاديمية مبنية على أسس من قضايا الهجرة والتوطين والتوظيف، مؤكدة حرص الوزارة على تنفيذ هذا التعاون على وجه السرعة.

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