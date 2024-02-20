زلزال يضرب "سانتاندر" شمال شرقي كولومبيا

تعرضت صباح اليوم مقاطعة /سانتاندر/ شمال شرقي كولومبيا لهزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الهزة وقع على بعد 1 كيلومتر من منطقة /جوردن/ الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 162.9 كيلومتر.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

جدير بالذكر، أن كولومبيا تعرضت لزلزال عام 1999، بلغت قوته 6.1 درجة، أسفر عن مقتل 1,185 شخصًا، وفقدان 700 آخرين، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 4 آلاف و750 شخصا، وتشريد نحو 250 ألف شخص، وكانت مدينة /أرمينيا/ الأكثر تضررًا من الزلازل.