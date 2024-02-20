الخطيب: خطة طموحة للاستثمار في السياحة بالسعودية

كشف أحمد عقيل الخطيب، وزير السياحة السعودي، عن خطة طموحة للغاية تتبناها حكومة المملكة العربية السعودية في مجال الاستثمار السياحي.

وأشار الوزير السعودي إلى أن بلاده تُخطط للاستثمار بما قيمته 800 مليار دولار في العديد من المُدن والوجهات السياحية الكبرى في البلاد خلال السنوات العشرة المُقبلة.

وتُعد السياحة أحد العناصر الأساسية للمنظومة الاقتصادية في السعودية، وحجر أساس في رؤية 2030، وتمكنت المملكة من الوصول إلى 27 مليون زائر خلال عام 2023.

وبحسب ما أوردته شبكة روسيا اليوم فإن المملكة العربية السعودية أنفقت ما يزيد عن 100 مليار ريال خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.

واحتلت السعودية المركز الأول بين دول مجوعة العشرين فيما يتعلق بنمو السياحة الدولية بزيادة نسبتها 56 % عام 2023 بالمُقارنة بعام 2019.

وتستهدف خطة السعودية السياحية للوصول إلى 150 مليون زائر في عام 2030.

وتملك السعودية مقومات رائعة للسياحة فمن جانب تمتاز البلاد بمكانة دينية عند المسلمين حول العالم، وذلك لأنها تحتضن البقاع المقدسة في مكة والمدينة.

كما تمتاز البلاد بتنوع تضاريسها ومزاراتها السياحية التي تجعلها قبلة لمُحبي السياحة بكافة أنواعها، فضلاً عن التقدم الحضاري والمعماري الي تزداد وتيرته يوماً بعد آخر.