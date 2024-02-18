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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عمر خيرت مفاجأة حفل "ليالي سعودية مصرية "

بوابة الوفد الإلكترونية

في مفاجأة موسيقية مميزة اعتلى الموسيقي الكبير عمر خيرت مسرح حفل ليالي سعودية مصرية 

بدأ عمر خيرت وصلته الموسيقية بـ “ليلة القبض على فاطمة” مع الأوركسترا وسط انصات من جميع الحضور وعلى رأسهم وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

 

 

 

نجوم الفن في ليالي سعودية مصرية

شهد الحفل عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم  الفنانة القديرة يسرا، عمرو دياب،  نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة،  مي عز الدين، محمد فؤاد، المنتج محسن جابر، مصطفى قمر،  اسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبد الله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمد عبد العزيز.

أقيمت الاستعدادات الغنائية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، والتي أجريت داخل أحدى الغرف بالأوبرا.

ليالي سعودية مصرية في الأوبرا المصرية 

تقام “ليالي سعودية مصرية” تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة بارزة من نجوم الغناء الذين يمتلكون شعبية ضخمة في مصر والسعودية. 

 

 

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