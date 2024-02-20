مدرب الإسماعيلي: تراجعنا في الشوط الثاني أمام الزمالك.. والفريق تغير بنسبة 75%

علق حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي على أداء الدورايش في مباراة الزمالك والتي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة دوري نايل.

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وقال حمد في تصريحات لبرنامج رقم ١٠ مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى: " الشوط الأول كان سجال بين فريقي الاسماعيلي والزمالك وكان ممكن نخلص المباراة فيه ، لكن اللياقة البدنية للدراويش تراجعت في الشوط الثاني بفضل المجهود الكبير الذي قدموه اضافة الى خبرات لاعبي الزمالك ودوافعهم الاكثر مع وجود مدير فني جديد وهو جوزيه جوميز ".

وأضاف : " فريق الاسماعيلي الحالي تغير بنسبة ٧٥٪؜ عن الموسم الماضي مع رحيل لاعبين واستقدام آخرين"



وتابع : "ايريك تراوري له أكثر من عام لم يلعب مباراة رسمية لكن بيعمل مجهود كويس جدا بعد عودته والافضل لم يقدمه بعد والمنتظر منه ".

وواصل حديثه قائلا: " حاتم سكر لاعب جيد لكن بتمنى يقدم مستوى افضل في الملعب ولسه كابتن ايهاب جلال هيشتغل معاه اكثر ".

وأكمل : " احمد الشيخ امامه اسبوع ويكون معانا في الملعب ويظهر مع الاسماعيلي بشكلٍ جيد ونستفيد من قدراته ".

وأتم حديثه قائلا: "تغيير ارضية ستاد الاسماعيلية محتاجه وقت كبير والجهاز الفني للفريق طلب مم الادارة تغيير النجيلة بتاعت الملعب".