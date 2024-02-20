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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ربيع ياسين: زيارة الأهلى للزمالك جاءت فى وقتها ولا بد من البناء عليها

ربيع ياسين
ربيع ياسين

أشاد ربيع ياسين نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق بزيارة مجلس إدارة النادى الأهلى لنظيره  الزمالك ظهر الأمس الإثنين مؤكداً أنها جاءت فى وقتها.

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أضاف ياسين خلال تصريحات لملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى:"العلاقة ممتدة مع الزمالك والأهلى وأوجه الشكرللمجلسين أنهما فكرا بهذه الطريقة ولا بد أن نبنى عليها بالنسبة للقادم فى الإعلام والجماهير".
تابع ياسين:"هناك علاقات تاريخية ومودة بين الأهلى والزمالك ودائما اللاعبين كانوا أصحاب وأصدقاء فى الملاعب وخارج كرة القدم ولا بد أن ننظر لمصلحة المنتخب والكرة المصرية".

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