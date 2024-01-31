عاجل
بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا وإيران يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس آسيا
الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسامة الأزهري يشارك في حفل إطلاق جائزة الدكتور علي السمان للحوار والتعاون بين الأديان

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، في الاحتفالية التي نظمها المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة؛ لإطلاق جائزة الدكتور علي السمان للحوار والتعاون بين الأديان، بحضور الدكتور مطران سامي فوزي شحاتة رئيس أساقفة الإسكندرية، والدكتور المطران منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي، والأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

txt

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش كتاب «هيئة كبار العلماء وقضايا الأمة»

txt

رئيس أزهر سوهاج يفتتح البرنامج التأهيلي "أهلا بك في الأزهر"

وقال الأزهري خلال كلمته: إن الدكتور علي السمان كانت له معه رحلة صداقة استمع منه لذكريات كثيرة دارت بينه وبين الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس مبارك، مشيرا إلى أن الدكتور علي السمان كان شخصا محملا بذكريات ممتدة وعميقة وأدوار وطنية عميقة منها الكثير لم ينشر.

 

وأضاف أن السمان خدم وطنه بمنتهى الإخلاص والتجرد، ومن أهم المحاور التي عايشها وعاش لها قضية الحوار بين الأديان والثقافات، وكان شديد التميز ومؤمنا بشدة بقيمة الحوار ناجحا في هذا المسار.

 

وذكر أنه كان وسيظل صفحة مضيئة في تاريخ الوطن، مطالبا بإكمال مسيرته في الحوار بين الأديان الذي يجب أن نعمل عليه بمنتهى الاخلاص والتجرد.

 

وفي نهاية كلمته قدم الدكتور أسامة الأزهري الشكر للمركز المسيحي على تكريم شخصية الدكتور علي السمان وإطلاق جائزة باسمه.

حضر الحفل أيضًا  الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم السابق، السفير حسام إسماعيل مساعد وزير الخارجية، الدكتور السفير مصطفى الفقي الرئيس السابق لمكتبة الإسكندرية،الدكتور احمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، السفير رؤوف سعد مستشار وزارة البيئة، وعدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب.
 

مواد متعلقة

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش كتاب «هيئة كبار العلماء وقضايا الأمة»

علماء الأزهر: التجديد قائم إلى قيام الساعة والسنة والقرآن متكاملان لا تعارض بينهما

"الأزهر والقضية الفلسطينية".. الأبرز بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

الضويني لمنسقي «سفراء الأزهر»: عليكم دور كبير في تشجيع شبابنا لإبراز مهاراتهم

جناح الأزهر الشريف يواصل فعالياته الثقافية والتنويرية مع انطلاق سادس أيامه

وزير الرياضة: التعاون المكثف مع الأزهر ضاعف من قوة الوزارة في التأثير على الشباب
الجريدة الورقية