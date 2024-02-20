الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسام غالي: زيارتنا لنادي الزمالك تاريخية

حسام غالي
حسام غالي

وصف حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي زيارة ناديه إلى نادي الزمالك بالتاريخية، وبداية لنبذ التعصب بين جماهير القطبين.

إقرأ أيضًا..

txt

حسام غالي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024


وقال حسام غالي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك: "سعداء بالتواجد داخل نادي الزمالك، زيارتنا تاريخية وبداية لنبذ التعصب بين الجماهير".
وأضاف: "كل الرياضيين مطالبين بتقديم الصورة الجيدة للرياضة المصرية قبل الجماهير، ومباراة القمة المقبلة بين الفريقين سيسودها الروح الرياضية  داخل وخارج الملعب".
وأختتم غالي تصريحاته قائلًا: "تربطني علاقات جيدة بهاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأتمنى له التوفيق والمجلس بأكمله".

مواد متعلقة

المندوه وحسانين يتابعان مران الزمالك بملعب الشهامه

حسام المندوه فى الإمارات لمساندة بعثة الزمالك

حسام المندوة يصل الإمارات لحضور مباراة الزمالك وام صلال ببطولة الوحدة الودية

زمالك ٢٠٠٧ يفوز على زد بركلات الترجيح

ناصر ماهر أولى صفقات الزمالك الشتويه

أحمد سليمان يكشف سر تأخر الزمالك في إنهاء أزمة القيد

الزمالك يتعاقد مع لاعبة الصيد لدعم طائرة السيدات

الزمالك يعلن ضم ندي مرجان لتدعيم سيدات الطائرة
الجريدة الورقية