حسام غالي: زيارتنا لنادي الزمالك تاريخية

وصف حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي زيارة ناديه إلى نادي الزمالك بالتاريخية، وبداية لنبذ التعصب بين جماهير القطبين.

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وقال حسام غالي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك: "سعداء بالتواجد داخل نادي الزمالك، زيارتنا تاريخية وبداية لنبذ التعصب بين الجماهير".

وأضاف: "كل الرياضيين مطالبين بتقديم الصورة الجيدة للرياضة المصرية قبل الجماهير، ومباراة القمة المقبلة بين الفريقين سيسودها الروح الرياضية داخل وخارج الملعب".

وأختتم غالي تصريحاته قائلًا: "تربطني علاقات جيدة بهاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأتمنى له التوفيق والمجلس بأكمله".