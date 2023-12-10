حسام غالي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024

وصل قبل قليل النجم حسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وذلك في اللجنة الانتخابية بالجامعة العمالية بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وشهدت العملية الانتخابية توافد مئات الناخبين على اللجان المختلفة بالدوائر الانتخابية. فيما قام مسئولو اللجان بتشغيل الأغاني الوطنية الحماسية للاحتفاء بالعرس الانتخابي التي تشهده مصر الآن، وسط حضور أمني مكثف لتأمين اللجان.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غدٍ الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.





حسام غالى يدلى بصوته في انتخابات الرئاسة 2024

حسام غالى يدلى بصوته في انتخابات الرئاسة 2024

حسام غالى يدلى بصوته في انتخابات الرئاسة 2024