وزيرة الهجرة تهنئ طالب مصري بعد نجاحه في وضع معيار لضغط الصور الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي

هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، "عبد الرحمن سليم"، طالب الدكتوراة في البرتغال، و مدرس مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، بعد نجاحه مع زملائه في الفريق في وضع معيار لضغط الصور الرقمية، باستخدام الذكاء الاصطناعي، ضمن مسابقة أطلقتها منظمة عالمية ومعروفة اسمها "JPEG".

وقالت وزيرة الهجرة، عبر منشور على صفحتها الرسمية فيسبوك: “كل يوم فخرنا بيزيد بنجاحات أولادنا حول العالم، وحرصهم على اكتساب المعرفة والخبرة ونقلها للوطن، النهاردة قصة متميزة لابننا عبد الرحمن سليم، طالب الدكتوراة في البرتغال، وفي نفس الوقت مدرس مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا”.

وتابعت وزيرة الهجرة: " عبد الرحمن نجح مع زملائه في الفريق في وضع معيار لضغط الصور الرقمية، باستخدام الذكاء الاصطناعي، ضمن مسابقة أطلقتها منظمة عالمية ومعروفة اسمها "JPEG"، واللي بتصمم معايير لضغط الصور الرقمية".

واستكملت: " عبد الرحمن وفريقه نجحوا في تقديم حلول بالذكاء الاصطناعي لضغط البيانات ثلاثية الأبعاد من نوع النقطة السحابية، وقدموا حل، كان الأفضل في الأداء مقارنة بالحلول الأخرى، باسخدام تقنيات التعلم العميق، وتم اختياره عشان يكون هذا البحث معيار المستقبل في هذا المجال باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وأختتمت السفيرة سها جندي: “قصص نجاح المصريين ما بتنتهيش، ودايما فخورة بيهم، ومنتظرة قصة نجاح من كل فرد من 14 مليون بطل بالخارج”.