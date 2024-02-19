غدًا.. جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة 4 متهمين بقتل شاب في الشرقية

تستكمل محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، غدًا الثلاثاء، جلسة محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب بدائرة مركز فاقوس، بسبب خلافات سابقة بينهم.

تعود أحداث القضية ليوم 24 يوليو الماضي، عندما أحالت النيابة العامة كل من: "أحمد. ص. م. ع" هارب، وشقيقه “محمد”36 عاما، عامل خردة، ووالدهما “صلاح” 66 عاما، قهوجي، و"جمال. ع. م. الـ" 55 عاما، فران، مقيمين بقرية الفدادنة بمركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل المجني عليه “أحمد. س. ب” بسبب خلافات سابقة بينهم.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين؛ قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، وأعدوا لذلك اسلحة بيضاء "سكين، سنجة"، وتربصوا بالمجني عليه حتى أيقنوا مروره، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالأسلحة البيضاء حوزتهم محدثين إصابته، وحال ذلك كال له المتهم الأول ضربة بالسلاح الأبيض “سنجة” فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته لخلافات سابقة فيما بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت التحريات، أن المجني عليه متزوج حديثا وزوجته كانت حامل وكان في طريقه لشراء علاج لها قبل مقتله.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين ما عدا الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها المتقدم.