مجموعة فنادق «صن رايز» الغردقة وشرم الشيخ تجمع بين الفخامة والراحة

قبل انتهاء فصل الشتاء، يجب أن تودعه بزيارة لفندق من فنادق «صن رايز» الواقعة على البحر الأحمر فى مدينتى «الغردقة» و«شرم الشيخ»، استمتع بالصباح الدافئ المشمس والليالى ذات البرودة الخفيفة فى أجواء هادئة ومريحة.

تقدم مجموعة «صن رايز» ٩ فنادق فى «الغردقة» و٧ أخرى فى «شرم الشيخ» وتتنوع بين فنادق مناسبة للعائلة وأخرى للكبار فقط مثل «صن رايز هوليدايز ريزورت» فى «الغردقة» و«ميراكى» فى كلتا المدينتين، كما أنها تتعدد من حيث الفكرة، فهناك فنادق تجد بها كل ما تتمناه لقضاء اجازة لطيفة مثل «صن رايز رمال ريزورت» ب«شرم الشيخ» و«صن رايز الما باى ريزورت» و«صن رايز اكوا چوى ريزورت» و«صن رايز رويال مكادى ريزورت» فى «الغردقة».

أما للراغبين فى عطلة تجمع بين الفخامة والراحة، فلا مثيل لفنادق «صن رايز» الـ«جراند سيلكت» مثل «صن رايز توكانا ريزورت» و«صن رايز كريستال باى ريزورت» فى الغردقة وفنادق «صن رايز دايموند بيتش ريزورت» و«صن رايز ارابيان بيتش ريزورت» و«صن رايز مونتمارى ريزورت» فى «شرم الشيخ». ولأعلى قمم الرقى، فعليك بفندق «وايت هيلز ريزورت»، حيث ستعثر بأنك فى جزيرة بمفردق ويحاوطك البحر من كل اتجاه.

كل فندق يتمتع بشاطئ خاص والعديد من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد العائلة. ويأتى كل هذا بالجانب إلى مطاعم مختلفة تقدم أكلات من بلاد متعددة وعدد من حمامات السباحة والنادى الرياضى والنادى الصحى.

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