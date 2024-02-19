"المبادرة الرئاسية حياة كريمة".. ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات المتنوعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج الهيئة خلال شهر فبراير الجاري.

جاء ذلك ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة للقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية، بالتعاون الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

خلال ذلك انطلقت أولى فعاليات القوافل الثقافية والفنية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بمركز شباب الشهيد فرج فضل مبروك "معصرة الصاوي سابقا" بمركز طامية، وسط حضور عدد كبير من أهالي وأبناء القرية.

تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "المشروعات القومية مسيرة نجاح" تحدث خلاله الأديب معوض عثمان عضو نادي أدب سنورس، عن عدد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة منها مشروع قناة السويس الجديدة، مؤكدا أنه مشروع قومي التف حوله الشعب المصري، ويهدف إلي زيادة عدد السفن التي تمر بالقناة مع عدم تعطيل حركة الملاحة، وعرض "عثمان" عددا من المكاسب التي يحققها المشروع ومنها زيادة الدخل القومي المصري، وإتاحة فرص عمل جديدة، وزيادة التبادل التجاري بين الدول.

كما تحدث عن العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة المستقبل، موضحا أنها تهدف إلى التوسع العمراني وتخفيف التكدس السكاني عن المدن الكبرى، وتساهم في زيادة فرص الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة ترتقي بحياة المواطنين وتحقق العدالة الإجتماعية

وعن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أكد "عثمان" أهمية المبادرة في الارتقاء بحياة المواطن وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بإنشاء مدارس حديثة، وتجديد مراكز الشباب والمصالح الحكومية وغيرها من المنشآت لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من مختلف الفئات.

وتطرق في حديثه للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" وأهميتها في تقديم الخدمات الصحية وتوفير العلاج بالمجان، مثل مبادرة علاج الأمراض المزمنة والقضاء علي فيروس التهاب الكبد الوبائي، أعقب ذلك فتح باب الحوار ومناقشة الحضور في السياق، فيما أقيم عددا من الورش الفنية لتنمية وإكتشاف الموهوبين بين أطفال القرية، حيث أقيمت ورش فنية للرسم الحر نفذها كل من إسراء عبد العليم وميرا أمير مسئولي النشاط، وأخري للأشغال الفنية نفذتها مها مصطفى أخصائي الطفل بمكتبة الطفل والشباب بسنورس تم خلالها تصميم معلقة ديكور من الفوم الملون.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الموسيقي العربية بقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو حسن شاهين، قدمت خلاله باقة متنوعة من أغاني الطرب الأصيل والأغاني الوطنية والتي تنوعت مابين الغناء الفردي والجماعي.

نظمت الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، وشهدت حضور شهيرة الدفناوي منسق عام الأنشطة، وذلك ضمن نشاط مكثف لقوافل هيئة قصور الثقافة بالمحافظات.