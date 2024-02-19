ورش عمل بتنسيقية شباب الأحزاب حول انضمام مصر لاتفاقية البريكس

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من ورش العمل حول انضمام مصر لاتفاقية البريكس، بمشاركة أعضائها وذلك في إطار الاهتمام بالملف الاقتصادي، باعتباره من الأولويات.



وناقشت الورش، أثر انضمام مصر إلى مجموعة البريكس بالنسبة للأمن الغذائي، وأثر توسع البريكس على التداول بالعملات المختلفة وعلى سعر الصرف خاصة بمصر، كذلك أثر توسعة البريكس على حوكمة النظام المالي العالمي وأزمة الدين العام.

ومن المقرر أن تستكمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورش العمل في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.



شارك فى إدارة الورش كلا من النائب محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ المنوفية، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد أبو النجا، عضو التنسيقية.

وانضمت مصر رسميًا إلى مجموعة "بريكس" مع بداية يناير 2024، وهي خطوة ينتظرها عدد كبير من القطاعات الإنتاجية في البلاد بهدف تقليل الطلب على الدولار والمساهمة في توفير الاحتياجات التصنيعية ومدخلات الإنتاج من الدول الأعضاء في البريكس بتسهيلات تساهم في خفض الضغط على الدولار.

