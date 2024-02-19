أوقاف الفيوم تعقد 75 ندوة حول "فضائل الصلاة على النبي"   

عقدت أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة عدد 75 ندوة تحت عنوان: "فضائل الصلاة والسلام على النبي" وذلك بعدد من المساجد الكبرى.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الفيوم العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبحضور الدكتور محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف الفيوم، ومديري إدارات الأوقاف الفرعية، ونخبة من الأئمة والعلماء المميزين والقراء والمبتهلين وسط إقبال غير مسبوق وفرحة عارمة من الجمهور الذي شهد مجالس الصلاة عقب انتهاء الندوات.

وخلال هذه الندوات قال العلماء: إن للصلاة والسلام على النبي "صلى الله عليه وسلم" الكثير من الفضائل والدرجات والحسنات، منها ما أخبر عنه النبي "صلى الله عليه وسلم"، ومنها ما أخبر به القرآن الكريم، واستدلوا بقوله تعالى:” إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما”، لافتين إلى أن الصحابي الجليل أبي بن كعب أتى النبي وقال له إنه يكثر من الصلاة عليه، فقال النبي: إذاً تكفى همك ويغفر لك ذنبك.

العلماء" في الصلاة على النبي والإكثار منها كثير من المنافع

وأشار العلماء إلى أن في الصلاة على النبي والإكثار منها كثير من المنافع منها:” إنجلاء الكرب وانكشاف الهم، وزوال الهموم، وغفران الذنوب، وحصول البركة في المال والأهل والعمر”، موضحين أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة النبي السلام، لذا علينا أن نقول: السلام عليك يا رسول الله.

وأوضح العلماء أن القرآن الكريم تحدث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كاشفا عن مكانته وعظيم أخلاقه، وحثنا على الصلاة والسلام عليه فقال سبحانه مُزكياً لسانه فقال:"وما ينطق عن الهوى"، وزكى فؤاده وعقله فقال: "ما ضل صاحبكم وما غوى"، وزكى معلمه فقال: "علمه شديد القوى"، وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأن الحق سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على الحبيب بل صلى رب العزة بنفسه عليه، وعلمنا أن الملائكة تصلي عليه "إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما".