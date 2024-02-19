إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الغذائية بمركز الإسماعيلية

تفقد محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم، مبادرة "تخفيض الأسعار" بمشاركة عدد من المحال التجارية بمركز الإسماعيلية في قرية نفيشة ومنطقة أبوعطوة التابعة لها، والتي نظمتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، متمثلة في إدارة تموين المركز بالتعاون مع عدد من كبار المحال التجارية للمواد الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك لتوفير السلع الأساسية من أرز وزيت وسكر وسمن بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وذلك بحضور أحمد منصور مدير عام مديرية التموين، ورئيس قرية نفيشة.

وأكد السكرتير العام على أهمية تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة واستعدادًا لشهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى تقديره لمشاركة أصحاب المحال في تلك المبادرة والتي تدل على حسهم الوطني، داعيًا المزيد من التجار للمشاركة في المبادرة بباقي مراكز المحافظة.



مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية للتأكد من اتباع توجيهات وزارة التموين والالتزام بضوابط السوق، والالتزام بالفواتير المعتمدة والمميكنة وبيان الأسعار والتأكيد على الإعلان عن الأسعار والالتزام بالأسعار المعلن عنها في المبادرة.

ودعا أصحاب المحال المواطنين بعدم التزاحم، مؤكدين توافر كميات كافية من السلع المعروضة واستمرار التخفيضات والبيع بأسعار المبادرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة ضبط الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية بأسعار مناسبة، وفي إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالرقابة المستمرة على الأسواق والتنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية؛ لمنع احتكار السلع الغذائية ومراعاة المواطن البسيط.