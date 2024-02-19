الإثنين 19/فبراير/2024 - 09:30 م 2/19/2024 9:30:11 PM

اجتاح العالم ثلاث أزمات مجمعة (الصراع وكوفيد وتغير المناخ) أدت إلى أزمة أخرى هى (الجوع)، وأسفر صراع غزو روسيا لأوكرانيا عن تعطيل موانئ أوكرانيا فى البحر الأسود والتى كانت فى الماضى تعج بالحركة وتُرِكَت الحقول بلا عناية، مع كبح قدرة روسيا على التصدير، ويسهم هذان البلدان بربع صادرات العالم من القمح وخمس صادراته من الشعير والذرة، وأكثر من نصف صادرات زيت بذور دوار الشمس، كما يوفران نحو ثمن مجموع السُعرات المتداولة فى العالم، وأيضاً أسعار المواد الغذائية أخذت فى الارتفاع بجانب زيادة التضخم، وجائحة كورونا لا تزال تعرقل سلاسل الإمدادات العالمية، أما تغيُر المناخ فيهدد الإنتاج على مستوى كثير من المناطق الزراعية فى العالم بمزيد من الجفاف والفيضانات والحرارة وحرائق الغابات، ومن هنا أتناول فى مقالى هذا ضرورة تكثيف أجندة عمل بنك الطعام المصرى وهى أول مؤسسة مصرية خيرية حيادية تخصصت فى مكافحة الجوع وممولة بأموال الزكاة والصدقات والتبرعات التى يتم تحويلها بشكل محترف إلى خدمات وبرامج لتوفير غذاء صحى وفرصة حياة آمنه للمستحقيين والتى يتم قياس أثرها على حياتهم بطريقة علمية، حيث أن مكافحة الجوع هى القضية الأهم المعنية بتنمية الإنسان عبر العالم بأسره، ولابد من زيادة الجمعيات الشريكة مع بنك الطعام بناءً على 4 معايير (القدرات الإدارية، الجانب اللوجيستى، الاستدامة المالية، والعلاقات والروابط) وذلك بشكل فعال ومستدام فى المحافظات، لا بد من إعداد برامج متخصصة فى عمل الأبحاث وتحديث البيانات وتصنيف الأسر وفقًا لإستراتيجية بنك الطعام المصرى عن طريق كوادر مدربة تشارك فى إجراء الأبحاث واستطلاعات الرأى وجمع البيانات بالتنسيق مع تلك الجمعيات بما يخدم الأبحاث العلمية التى يقوم بها بنك الطعام المصرى خلال تصميم برامج رقمية، والجدير بالذكر هنا إتفاقية شركة جرَبتِك Grubtech المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية وأنظمة إدارة المطاعم والمطابخ السحابية مع بنك الطعام المصرى بهدف مراجعة حالة المخزون بشكل دورى من المكونات والأصناف الموجودة لمتابعة الاستهلاك وتقليل الهدر، ولابد من شراكة مؤسسة بنك الطعام المصرى مع الجمعيات الزراعية وأيضاً صغار المزارعين فى المحافظات لدعمهم وتمكينهم بهدف رفع الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع استراتيجية القطاع الزراعى للتنمية المستدامة وأهدافها نحو زيادة المحاصيل ومضاعفة حصة القطاع الزراعى فى الصادرات القومية، وذلك بناءً على 4 محاور رئيسية وهى الحماية، الوقاية، التمكين، والارتقاء، لاسيما أن أهمية التمكين الزراعى تأتى فـى ضـوء عمـل البنـك فـى القطـاع الغذائـى، باعتبـار الزراعـة قطـاعًا رئيسـيًا فـى الاقتصاد المصـرى وتوفر سـبل العيـش لــ٪55 مـن السـكان ويعمـل بها بشـكل مباشـر حوالـى ٪30 مـن القـوى العاملـة، وفى الختام فإن القضاء على الجوع هو الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الـ17بحلول عام 2030، التى تدعمها جميع منظمات الأمم المتحدة، وبالتالى فإنه حجر أساسى لبناء مستقبل أفضل للجميع، وللحديث بقية إن شاء الله.

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