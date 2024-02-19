مياه قنا تستلم شهادة إعتماد خطة السلامة لمحطة الكراتية

تسلم المهندس رجب عرفه خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، شهادة إعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه الكراتية من لجنة الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة.

جاء ذلك بحضور فريق عمل إدارة سلامة ومأمونية المياه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

ووجه عرفة الشكر والتقدير لفريق إدراة سلامة ومأمونية المياه لمجهوداتهم في اعتماد خطط السلامة و المأمونية و الالتزام بكافة الإجراءات الواردة بالدليل الخاص بخطط سلامة ومأمونية المياه الصادر عن منظمة الصحة العالمية ( جنيف ٢٠٠٩ ) وطبقا للقرار رقم ٤٥٨ لسنه ٢٠٠٧ .

وأوضح المهندس رجب عرفة أن مفهوم خطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحى هي منهجية حديثة قوامها الرقابة الاستباقية التى تكفل استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بشكل آمن، والوقاية من المخاطر، حيث تهدف فى المقام الأول إلى حماية الصحة العامة والبيئة فى منظومات المياه من المصدر حتى المستهلك.

الجدير بالذكر أنه يتم اعتماد شهادة مأمونية المياه من اللجنة العليا للمياه، والممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والدكتور علاء السيد عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان بالإهتمام الدائم بتقديم خدمة متميزة للمواطنين ودور الشركات التابعة للشركة القابضة في الإهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة والإلتزام بمعايير الجوده و التطهير المستمر والدوري لمآخذ المياه بالمحطات كأول مرحلة من مراحل إنتاج مياه شرب نقية و التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين و الحفاظ علي الصحة و البيئة.

يذكر ان شهادات مأمونية المياه تعد هي الضمانة الأكثر فاعليه لسلامة و استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي .

وعلي هامش تسليم الشهادة قام الفريق بعمل زيارة ميدانية لنظم الإمداد التي تم اعتمادها من اللجنه العليا للمياه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.