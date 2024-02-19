رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: جرائم الاحتلال في غزة أسقطت 100 ألف فلسطيني

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدرسات العليا، إن جرائم الاحتلال في قطاع غزة أدت لسقوط 100 ألف شخص ما بين شهيد ومصاب، وهذا يعني أن الاحتلال يقوم بتطبيق الإبادة الجماعية في فلسطين، ورغم ذلك لم تصدر محكمة العدل الدولية قرارًا بوقف إطلاق النار.

وأضاف "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر أعادت القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى الواجهة، بعد أن تناسى العالم القضية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات السابقة كان يقوم بإعداد عمليات عسكرية ضد الشعب الفلسطيني بلا رحمة، وهذه العمليات هي من أدت للعملية العسكرية في السابع من أكتوبر.

ولفت إلى أن سقوط شهداء اليوم سيؤدي إلى وجود أبطال أخرى ستحارب الاحتلال في الغد، مضيفًا أن جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة أدت لخروج مظاهرات لدعم الشعب الفلسطيني في كل أنحاء العالم.