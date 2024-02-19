تحتوي على مواد تحمي من الإصابة بالسرطان.. أطباء يوضحون الفوائد الصحية للزبدة

يقول الطبيب سيرجي أجابكين إن الاستهلاك المعتدل للزبدة عالية الجودة يمكن أن يحقق العديد من الفوائد الصحية، وقد أبلغ عن الدهون الثلاثية قصيرة السلسلة الموجودة في الزبدة والتي تحمي من الإصابة بالسرطان.

وتحتوي الزبدة على الدهون الثلاثية قصيرة السلسلة، والتي عند إطلاقها في الأمعاء تساعد البكتيريا المفيدة على العمل، وقال الدكتور أجابكين: "لقد ثبت أنه نتيجة لذلك، انخفض خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الأمعاء، بشكل حاد".

وأضاف الأخصائي أن من الخصائص المفيدة الأخرى لهذه المواد الزبدة تأثيرها الإيجابي على جدران الأمعاء وعلى وجه الخصوص، فإنها قد تقلل الالتهاب الذي يصيب المرضى الذين يعانون من التهاب القولون.

وأشار أجابكين إلى أن الزبدة غالبًا ما يطلق عليها عدو الأوعية الدموية والقلب باعتبارها منتجًا دهنيًا للغاية وفقًا للخبير، فإن القدرة المنسوبة لهذا المنتج على زيادة مستويات الكوليسترول في الدم ليست صحيحة - فالكولسترول الزائد هو نتيجة لنظام غذائي غير صحي نظامي، وقبل كل شيء، الإفراط في تناول الطعام، والزيت المستهلك كجزء من نظام غذائي متوازن لن يسبب أي ضرر.

ولقد أظهرت نتائج ثلاث دراسات علمية كبيرة أنه لا توجد علاقة بين استهلاك الزبدة ومستويات الكوليسترول في الدم، ولكن الزيت يحتوي على حمض أوميجا 9 الأحادي غير المشبع المفيد، والذي يمكن أن يقلل من التهاب جدار الأوعية الدموية، وبالتالي فإن الزيت يفيد الأوعية الدموية.

وأضافت خبيرة أخرى وهي أخصائية التغذية يوليا تشيخونينا، أن الزيت يحتوي أيضًا على حمض اللينوليك، الذي يعد استخدامه مهمًا للحفاظ على صحة البشرة والحفاظ على نعومتها وشبابها.