وزير الأوقاف الفلسطيني: منع الصلاة في المسجد الأقصى ينذر بحرب دينية شاملة

قال وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، إن الوضع في فلسطين صعب للغاية، مؤكدًا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقود المنطقة إلى مزيد من المناطق الساخنة أكثر مما هي عليه الآن.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة المحور، أن الحكومة الإسرائيلية تهيئ الشرق الأوسط لحرب دينية، مبينًا: “الحكومة الإسرائيلية تهيئ الشرق الأوسط وهذه المنطقة لحرب أكبر مما هي عليه الآن”.

ولفت إلى أن الإجراءات المتعلقة بالمسجد الأقصى لا تمس مشاعر سكان القدس والفلسطينيين فحسب، بل تمس بملياري مسلم حول العالم".

وتابع وزير الأوقاف الفلسطيني: "ما صرح به بن جفير المتطرف حول منع الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى خلال شهر رمضان هو اعتداء مباشر على المسجد الأقصى وإعاقة للمسجد والمصلين فيه".

وشدد على أن فرض الاحتلال إجراءات غير مسبوقة على المقدسات يصب الزيت على النار ويزيد من سخونة الأوضاع في المنطقة، مؤكدا أن الاعتداءات على المقدسات ستقود المنطقة إلى حرب دينية وخروج الأوضاع عن السيطرة، وكل ذلك بسبب إجراءات حكومة الاحتلال.