الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الدفاع يلتقى وفداً من مجلس النواب الأمريكى

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وفداً من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى برئاسة النائب آدم سميث زعيم الأقلية باللجنة وذلك خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية.
 

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وزير الدفاع يناقش مع نظيره البلغاري سبل تعزيز التعاون العسكري

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وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة


تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات على صعيد الأزمة بقطاع غزة ، كذلك تبادل الرؤى حول ضرورة عدم إتساع دائرة العمليات العسكرية بما يضمن عدم زعزعة ركائز الأمن والإستقراربمنطقة الشرق الأوسط ، وكذا المساعى المصرية المترامية لتحقيق وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع ، فضلاً عن الجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة المصرية لضمان إستمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة ،حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفيره الأمريكية بالقاهرة .

 

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