شعبة الخضراوات تحذر من شراء الثوم الصيني.. استنزاف ومعاناة (فيديو)

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية والصناعية، عن أزمة الثوم المصري في السوق، موضحًا: "الثوم المصري موجود والذي يباع في السوق حاليًا يمكن تخزينه لمدة عام آخر".

وأضاف: "قلنا لأهالينا أن الثوم المصري أكثر فعالية من الثوم الصيني"، منوهًا إلى أن الثوم المصري موجود في السوق، وأنه عالي الجودة والعالم كله يبحث عنه، بل يتم تصديره إلى أوروبا، مشددًا على أن العالم يثق في المنتجات المصرية.

وأضاف : “نحن نشجع السكان على شراء ما يحتاجون إليه، وقد حرصنا على أن يستمر موسم الثوم حتى نهاية شهر أبريل وسعره في السوق ما بين 25 و30 جنيهًا مصريا”، مواصلًا: “ليس لدينا مشكلة في المنتج ولكننا نقول أنه لا ينبغي أن نستورد منتجات تستنزف العملة الصعبة ويزيد معاناة الناس”.