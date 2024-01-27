الثوم بـ70 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 27 يناير، إستقرار الأسعار وتوافر المعروض، وذلك بكافة الأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت بعض الأسواق قد شهدت انخفاض أسعار بعض الأصناف، مساء أمس الجمعة في سوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وكل الشوادر الرئيسية والسويقات.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والشوادر، والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق السبت العمومي بمدينة سنورس، وسوق السبت الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بالرغم من توافر المعروض. وتصدرت أصناف البطاطس والبصل والطماطم قائمة انخفاض الأسعار في أسواق الخضروات، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 10 جنيهات، والطماطم 8 جنيهات و25 جنيها للبصل الأحمر والأصفر القديم و15 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسة و15 جنيها لكيلو الليمون، و5 جنيهات للباذنجان الأسود و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر، و15 جنيها للفلفل الرومي و5 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و8 جنيهات لكيلو البطاطا، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 15 إلى 25 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 70 جنيها.

استقرار أسعار الفاكهة وكيلو البرتقال ب8 جنيهات في الفيوم

وفى أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها بينما تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 40 إلى 60 جنيها، ومبلغ 12 جنيها للموز، و20 جنيها للعنب، و15 جنيها للتين الرمادي، و20 جنيها للرمان و20 للكاكا، و 30 جنيها للبلح البارحي، و20 جنيها للبلح الزغلول، بينما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 10 جنيهات.

وكانت مديرية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، قد نفذت عدة حملات لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم والتي تشمل كل السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة.