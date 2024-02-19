جنون الأسعار يضرب البن.. 900 جنيه للكيلو ورئيس القطاع يوضح السبب (فيديو)

قال محمد نظمي، نائب رئيس قطاع البن، إن سعر البن ارتفع إلى 900 جنيه للكيلو جرام، موضحًا: "المناخ يؤثر على المحاصيل في جميع أنحاء العالم، وجميع الدول المنتجة للبن تحاول تصدير محاصيلها، ولكن تكاليف النقل والموانئ والتأمين والشحن ترتفع".

وأضاف نظمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور": "ما يحدث في البحر الأحمر يؤثر على كل السفن وبالتالي سعر الدولار"، أي أن المشكلات أصبحت عالمية وليست داخلية فقط.

فيما قالت الإعلامية هبة جلال: “لا يوجد نقص في البن والشاي، ولكن سعر بعض أنواع البن يتجاوز 900 جنيه للكيلو الواحد”، مواصلة: "أسعار البن مرتبطة بالدولار، وكلما ارتفع سعر الدولار، ارتفعت تكلفة استيراد البن".

ويشهد السوق المصري خلال الفترة الحالية ارتفاع كبير في أسعار السلع ليست الأساسية فقط، وإنما أيضًا في السلع التي تعدل مزاج المصريين وهو البن وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في قطاع غزة والتي تُلقي بظلالها على أسعار العملات بل اقتصادات الدول.