الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ارتفاع أسعار البن 100%.. الخلط بنواة البلح والفول السوداني حيل خبيثة للغش

القهوة
القهوة

يشهد السوق المصري خلال الفترة الحالية إرتفاع كبير في أسعار السلع ليست الأساسية فقط، وإنما أيضًا في السلع التي تعدل مزاج المصريين وهو البن وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق بسبب الأزمات الإقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في قطاع غزة والتي تُلقي بظلالها على أسعار العملات بل اقتصادات الدول.

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رئيس شعبة البن يكشف سبب ارتفاع الأسعار.. فيديو

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أسباب ارتفاع أسعار البن 

وأكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة  التجارية، خلال مداخلته مع أحد البرامج التليفزيونية، إن أسعارالبن مرتبطة بالبورصة العالمية بعد بورصة البترول، مشيرًا إلى أن مصر تستورد البن من الخارج بنسبة 100 %.

وتابع، أن ارتفاع أسعار البن بسبب زيادة مدة وصول البن بسبب الاضطراب الذي يشهده البحر الأحمر وتغيير خط سير السفن، ما أدى إلى قلة المعروض وبالتالي زيادة أسعار البن، حيث وصل سعر كيلو البن يتراوح ما بين 400 و480 جنيهًا، وسعر كيلو البن في المحال الأجنبية العاملة في الأسواق وصل إلى 900 جنيه.

البن المغشوش 

وفي إطار ما تشهده أسعار البن من ارتفاعات متتالية، والذي يعد أحد المنتجات المستوردة، تلجأ بعض المحال التجارية إلى الحيل الخبيثة لعمل البن وخلطة ببعض المنتجات مثل الفول السوداني المحمص مضاف إليه نسبة بسيطة من البن وكذلك أيضًا خلطه بنوى البلح، فضلًا عن خضار البسلة ويتم تحميصها وطحنها مع إضافة أنواع البن المختلفة وبيعها للمواطنين.

وقد وصل سعر الكيلو من البن المحوج من بن عبد المعبود إلى الـ 700 جنيه.

كما وصل سعر  كيلو البن السادة إلى 550 جنيهًا.

وبلغ سعر الكيلو من البن المحوج نوع الدوبل الفاتح إلى 840 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو البن المحوج نوع السوبر الفاتح يصل إلى 880 جنيهًا.

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