رئيس شعبة البن يكشف سبب ارتفاع الأسعار.. فيديو

تحدث حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، عن ارتفاع أسعار البن والأسباب وراء ذلك، مشددًا على أن ارتفاع أسعار البن جاء بسبب ارتفاع سعر الدولار والارتباط بالبورصة العالمية.



وأضاف “فوزي”، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "صباحك مصري"، على قناة "mbc مصر"، أن مصر لا تنتج البن وتعتمد على الاستيراد من الخارج.

وأوضح أن السعر العادل للبن في الظروف الطبيعية يجب أن يتراجع بنسبة 40% من السعر الحالي، منوهًا بأن سبب ارتفاع أسعار البن يعود لأن تجار البن يتعاملون مع السوق الموازية للدولار بسبب عدم توافره في البنوك الرسمية.

وفي وقت سابق، كشف حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، أسباب الارتفاع الكبير في أسعار البن خلال الفترة الأخيرة.

وقال "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إن البن يحكمه أمرين أساسيين، وهما البورصة، وسعر الدولار، إذ أن ارتفاع سعر الدولار؛ يؤدي إلى رفع سعر السلعة، والبورصة أسعارها ترتفع في الفترة الحالية، في ضوء أن البن الفيتنامي نقص محصوله 15%.

وأشار إلى أن فيتنام تعتبر أحد أكبر دول العالم المصدرة للبن، ونقص محصولها يؤثر بدوره على أسعار البن، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأسعار في البلاد.

وأوضح أن تأخر البضائع أيضا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والظروف الحالية واضحة أمام الجميع بشأن ارتفاع الأسعار.