رئيس جامعة أسيوط يستقبل مسئولي مسابقة "رالي مصر" لدعم ريادة الأعمال

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين الموافق ١٩ من فبراير؛ الدكتورة جين حنا ممثلة عن الجامعة العربية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومدير التمويل بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، والمهندس خالد أمين منسق مسابقة رالي مصر على مستوى الجمهورية؛ وذلك في إطار مشاركتهم في فعاليات اللقاء التعريفي، الذي نظمته الجامعة عن: "مسابقة رالي مصر؛ لريادة الأعمال"، وهي مسابقة تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرية؛ بهدف نشر فكرة ريادة الأعمال، ومساعدة الشباب على تنفيذ الشركات الناشئة.

حضر اللقاء؛ الدكتور عبدالرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والمشرف العام على نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط ومسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، والدكتور حمدي زيدان مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط ومدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالجامعة والمشرف الأكاديمي على مسابقة رالي مصر بجامعة أسيوط، وشموس عبدالسميع ممثلة ومسئولة مسابقة رالي مصر على مستوى جامعة أسيوط.

وفي مستهل أعمال اللقاء؛ رحب الدكتور أحمد المنشاوي بضيوف الجامعة، مؤكداً حرص الجامعة على نشر ثقافة

ريادة الأعمال، وتشجيع الشباب على الابتكار، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، والاشتراك في كافة المسابقات التي تنمي مواهبهم، وتفسح لهم المجال؛ للخروج بأفكار إبداعية، تواكب ما يتطلبه العصر، وما يشهده من تطورات كبرى ف؛ مختلف المجالات، مشيراً أن مسابقة رالي مصر؛ لريادة الأعمال، تعد من أهم المسابقات الداعمة؛ لريادة الأعمال في مصر، والتي تقدم فرصاً متميزة للطلاب، من خلال احتضان أنشطتهم، ومساعدتهم على الانطلاق بأفكارهم الإبداعية إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

كما تحدث رئيس الجامعة خلال اللقاء، عن اهتمام الجامعة؛ بتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ۲۰۳۰، و التي تعد ريادة الأعمال، والابتكار، جزءاً أصيلاً من محاورها، ولذلك تحرص الجامعة على تهيئة بيئة؛ محفزة، وداعمة للتميز، والابتكار في العلوم، والتكنولوجيا، هذا فضلاً عن اهتمامها بربط البحث العلمي في مجال تكنولوجيا المعلومات، والابتكار، بسوق العمل واحتياجاته؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وتناول اللقاء أيضاً؛ الحديث حول: التعاون المثمر ، والعلاقة الجيدة التي تجمع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجامعة أسيوط، و بحث إمكانية زيادة أوجه التعاون في مجال ريادة الأعمال.

وتحدثت الدكتورة جين حنا؛ عن مسابقة رالى مصر لريادة الأعمال، والتي شهدت هذا العام مشاركة 30 جامعة مصرية من بينها جامعة أسيوط، مشيرة أن حرص الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، على استمرار تنظيم هذه المسابقة كل عام منذ عام 2016؛ جاء من إيمانها بأهمية تطوير، وتأهيل الشباب، خاصة في ضوء تفعيل الاقتصاد المعرفي، ونشر ثقافة الابتكار بين مختلف فئات المجتمع.

ومن جهته، ثمن المهندس خالد أمين؛ الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة أسيوط؛ بتعزيز قدرات الشباب، وتنمية مهاراتهم، ومعارفهم المختلفة، وجهودها الحثيثة في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلابها، معرباً عن إعجابه بأنشطة نادي ريادة الأعمال بالجامعة، ودوره في تدريب الطلاب على إنشاء ، وإدارة شركات ناجحة.