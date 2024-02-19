صالون الأوبرا يحيي ذكري شيخ الملحنين زكريا أحمد

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، صالونًا ثقافيا ضمن فعاليات نشاطها الثقافي والفكرى بمناسبة ذكري رحيل شيخ الملحنين زكريا أحمد، وذلك استمرارًا لخطط الثقافة المصرية الهادفة للاحتفاء برموز النغم والكلمة

ويستضيف الصالون ابنة الموسيقار الراحل تهاني، والدكتور خيري عامر أستاذ الموسيقي العربية بكلية التربية الموسيقية، الدكتور سيد علي إسماعيل بقسم اللغة العربية جامعة حلوان، الناقد الفني محمد دياب ويتخلل الاحتفالية فقرة فنية لتخت شرقي وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 20 فبراير علي مسرح معهد الموسيقي العربية.

الشيخ زكريا أحمد

نبذة عن الشيخ زكريا أحمد

يذكر ان الشيخ زكريا احمد لقب بشيخ الملحنين و يعد من عمالقة الموسيقى والغناء فى مصر، بدأ التلحين للـمسرح الغنائي، وكتب اعمال لمعظم الفرق الشهيرة منها فرقة علي الكسار، وفرقة نجيب الريحاني، وزكي عكاشة، ومنيرة المهدية، قبل أن يتحول للعمل مع سيدة الغناء العربى كوكب الشرق أم كلثوم فى بداية رحلتها .

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.