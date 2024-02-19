جامعة أسيوط تفوز بتمويل برنامج الوصول الآلي "instrumental Access"

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن فوز قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بكلية الصيدلة بالجامعة؛ بتمويل الأجهزة العلمية، والمستلزمات المعملية المقدمة من برنامج الوصول الآلي "instrumental Access" التابع لمنظمة "Seeding Labs" ، وتقدر قيمة الأجهزة المقدمة من المنظمة؛ بمبلغ مالي يتراوح من (100 إلى 400 ألف دولار أمريكي )، وتشمل: أجهزة معملية، ومختبرية، وأدوات زجاجية، ومواد استهلاكية ذات جودة عالية تخدم معظم تخصصات كلية الصيدلة بالجامعة؛ وذلك بهدف دعم تطوير البحث العلمي، و تعزيز التعليم العالي.

وثمن الدكتور أحمد المنشاوي؛ فوز قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بالجامعة بتلك الجائزة؛ باعتباره أول قسم على مستوى جمهورية مصر العربية، وشمال أفريقيا، يحصل على هذا التمويل، وذلك بعد اجتياز عملية اختيار صارمة، وتنافسية تمت من خلال استقبال، وتقييم الطلبات المقدمة من مؤسسات متنوعة حول العالم، مضيفاً أن تلك الأجهزة توفر فرصاً للعلماء؛ لاكتساب معارف، وخبرات جديدة تمكنهم من الاستفادة من تمويل مستدام، وتسهم في تدريب طلاب الجامعات بشكل أفضل؛ ليصبحوا جاهزين للمشاركة في سوق العمل العلمي، واقتصاد الابتكار.

وأوضح الدكتور جمال بدر القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ومدير ومنسق عام مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية ؛ إن "Seeding Labs"، هي منظمة غير حكومية مقرها في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أنشأت تحالفاً يضم أكثر من 230 شريكاً من القطاعين؛ العام، والخاص؛ لتزويد المؤسسات العلمية بالأجهزة المعملية، والتدريب، وخلق فرص للتعاون مع الخبراء في مجالاتهم المختلفة.

للمزيد من المعلومات حول منظمة "Seeding Labs" ؛ يُرجى زيارة الروابط الآتية :

الموقع الإلكتروني للمنظمة http://seedinglabs.org

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