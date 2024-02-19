سفير مصر بإندونيسيا يشارك في متابعة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية

شارك ياسر الشيمي، سفير مصر لدى جمهورية اندونيسيا، في البرنامج الذي نظمته لجنة الانتخابات العامة في أندونيسيا KPU لمتابعة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية يوم ١٤ فبراير الجاري، بناءً على الدعوة التي تلقتها في هذا الصدد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر .



وتتقدم وزارة الخارجية المصرية في هذه المناسبة بالتهنئة للشعب الاندونيسي الصديق على إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمحلية فى ضوء القواسم الثقافية المشتركة وعلاقات الصداقة التاريخية والتعاون الوثيق الممتد بين البلدين الصديقين.

وتتطلع وزارة الخارجية المصرية للعمل مع المؤسسات الاندونيسية المُنتخبه لتعزيز أواصر التنسيق والتعاون بين البلدين.