أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي.. ندوة بإعلام الخارجة

نظم مركز إعلام الخارجة ندوة حول “مواقع التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين”

وفي تصريحات لـ"الوفد" أكدت أزهار عبدالعزيز محمد، مدير مركز إعلام الخارجة على أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي ومسؤول وكما أكدت إلى أهمية التوعية بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في نمط الحياة اليومي وكذلك أكدت إلى أهمية التحديات التي تطرحها هذه المنصات وضرورة التعامل معها بحذر ووعي.

وشددت أزهار على أنه على الرغم من الفوائد الكبيرة التي تقدمها هذه المنصات في التواصل ونشر المعلومات، إلا أنها يجب أن تستخدم بحذر ووعي نظراً لقدرتها على صناعة الصورة العامة وتأثيرها على الأفراد والمجتمعات وكما شددت على أنه يجب التأكيد على تعزيز الوعي بأهمية حماية الخصوصية والبيانات الشخصية عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة تشجيع المشاركة الإيجابية والمسؤولة على هذه الساحة الرقمية المهمة.

وأوضحت أزهار بأنه على الرغم من الفوائد الكبيرة التي تقدمها هذه المواقع في التواصل ونقل الأخبار إلا أنها تحمل أيضا جوانب سلبية تهدد الأمان الفردي والمجتمعي.

وأشارت أزهار إلى ضرورة توعية الشباب بأخطار الانغماس المفرط في استخدام مواقع التواصل وضرورة تحديد الحدود والقواعد التي يجب اتباعها في التفاعل الاجتماعي الرقمي.

وأضافت أزهار بأن الندوة التي نظمها المركز حول "مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين" كانت فرصة لمناقشة تأثير ودور وسائل التواصل الاجتماعي في حياة الأفراد والمجتمعات. وكما أضافت إلى أن هذه المواقع يمكن أن تكون سلاحاً ذو حدين، حيث يمكن استخدامها للتواصل ونشر الأفكار الإيجابية، ولكنها أيضاً قد تؤدي إلى انتشار الأخبار المضللة والتأثير السلبي على السلوكيات الشخصية.

وأوضحت أزهار إلى ضرورة تحفيز الشباب على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي ومفيد، وتعزيز الوعي حول أهمية التحقق من مصداقية المعلومات قبل نشرها. كما دعت الجهات المعنية إلى تبني استراتيجيات للتصدي لانتشار المحتوى الضار والمضلل عبر هذه المنصات.

وأكدت مدير مركز إعلام الخارجة بأن هذه الندوة تأتي فى إطار الحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار “أسرتك ثروتك” وتحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى وبحضور الدكتورة فاطمة الزهراء سعد محمد طه أستاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب وأدارت اللقاء غادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموي تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة

وفي ذات السياق أكدت غادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموي علي أن قطاع الإعلام الداخلى أطلق حملة إعلامية تستهدف تنمية الأسرة من كافة الجوانب سواء الصحية أو النفسية أو الاجتماعية كما أنها تناقش العوامل التى تؤثر على العلاقات بداخلها أو تؤثر على استقراراها مثل مواقع التواصل الإجتماعي

وأضافت الدكتورة فاطمة الزهراء سعد بأن مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها تطبيقات تساعد فى التواصل بين الأفراد أو الجامعات ثم تناولت أنواع تلك التطبيقات وأشهرها مثل الفيس بوك وتوتير وتك توك وغيرها كما شرحت أهم مميزات تلك المواقع فى التواصل مع أفراد العائلة أو الأسرة وتبادل الخبرات وتزويد المعارف وتنمية الوعى واكتساب مهارات تساعد الآباء الجدد على التعامل مع الأبناء بطريقة حديثة كما أكدت على أن مواقع التواصل تساهم فى إظهار الود بين أفراد الأسرة من خلال نشر بوستات أو صور تجمع بينهم

وحذرت الدكتورة فاطمة الزهراء الطالبات من اساءة استخدام تلك المواقع أو ادمانها لأنها تؤثر على العلاقة بين أفراد الأسرة وتؤدى إلى العزلة الإجتماعية وفقدان التواصل أو نشر منشورات ترسخ لبعض المفاهيم الخاطئة عن المرأة المصرية أو نشر أفكار غريبة عن المجتمع المصرى مثل الاستقلالية عن الأسرة

وأشارت الدكتورة فاطمة الزهراء إلى أن هناك جرائم إلكترونية من الممكن أن تتعرض لها الفتاة فلابد للأسرة التعامل الجيد معها والابلاغ عن تلك الجرائم عن طريق الخط الساخن 108

وفى ختام الندوة حددت الدكتورة فاطمة الزهراء الخطوات التى يمكن للفتاة أن تتجنب مخاطر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك عن طريق عدم قبول صداقة أى شخص لا تعرفه أو عدم الاكثار من نشر صور منفردة واستخدام كلمات سر قوية وعدم الدخول على مواقع غير موثقة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة