الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير بريطاني: إسرائيل تجاوزت حدود الدفاع عن النفس في هجومها على غزة

الحرب على غزة
الحرب على غزة

قال وزير الصحة في حكومة الظل في حزب العمال البريطاني ويس ستريتنج: "إن إسرائيل تجاوزت حدود الدفاع المعقول عن النفس في هجومها على غزة".

txt

الأونروا: المشهد في غزة قاتل وخدماتنا قد تتوقف خلال أبريل (فيديو)

txt

شهداء وجرحى إثر القصف المتواصل على قطاع غزة

وأشار ستريتنج إلى أن حزب العمال لم يقرر بعد كيفية الرد على الاقتراح الذي قاده الحزب الوطني الاسكتلندي للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والذي من المقرر أن تتم مناقشته بعد غد الأربعاء .. بحسب صحيفة /الجارديان/ البريطانية.

وقال الوزير البريطاني: "نريد أن نرى وقف إطلاق النار، بالطبع نريد ذلك ، ولقد شعرنا بقلق متزايد، كما شعر المجتمع الدولي الأوسع، إزاء الخسارة غير المتناسبة في أرواح المدنيين في غزة.

وأضاف: "تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية إعادة رهائنها، ولكنني أعتقد أن ما رأيناه هو تصرفات تتجاوز نطاق الدفاع المعقول عن النفس وتثير أيضا تساؤلات حول انتهاك إسرائيل القانون الدولي، تجري الآن محكمة العدل الدولية تحقيقا ونحن نأخذ كل ذلك على محمل الجد".

وقد رفض حزب العمال البريطاني حتى الآن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة .. مستخدما لغة أكثر حذرا بعض الشيء حول الحاجة إلى إنهاء القتال بشكل مستدام .. ومع ارتفاع عدد القتلى في غزة، ومع دعوة عدد من أعضاء البرلمان من حزب العمال علنا إلى وقف إطلاق النار، تغير موقف الحزب تدريجيا ، حيث تعد تعليقات ستريتنج من بين الأشد صرامة حتى الآن.

وكان رئيس حزب العمال كير ستارمر قد قال أمس /الأحد/ أمام مؤتمر حزب العمال الاسكتلندي في جلاسكو "إن القتال يجب أن يتوقف الآن في غزة"، وحذر إسرائيل من توسيع هجومها العسكري إلى مدينة رفح الجنوبية.

مواد متعلقة

الخارجية الصينية تدين استهداف المدنيين في غزة وتطالب بوقف الحرب

أدعية لفك كرب أهل غزة ونصرة فلسطين

شهداء وجرحى إثر القصف المتواصل على قطاع غزة

شكري وبوريل يحرصان على العمل المشترك لتحقيق انفراجة في أزمة غزة

المنطقة اللوجستية الجديدة رفح على الحدود مع قطاع غزة.. شاهد

مجموعة السبع تعرب عن قلقها من خطر التهجير القسري للفلسطينيين إلى خارج غزة
الجريدة الورقية