وزير بريطاني: إسرائيل تجاوزت حدود الدفاع عن النفس في هجومها على غزة

قال وزير الصحة في حكومة الظل في حزب العمال البريطاني ويس ستريتنج: "إن إسرائيل تجاوزت حدود الدفاع المعقول عن النفس في هجومها على غزة".

وأشار ستريتنج إلى أن حزب العمال لم يقرر بعد كيفية الرد على الاقتراح الذي قاده الحزب الوطني الاسكتلندي للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والذي من المقرر أن تتم مناقشته بعد غد الأربعاء .. بحسب صحيفة /الجارديان/ البريطانية.

وقال الوزير البريطاني: "نريد أن نرى وقف إطلاق النار، بالطبع نريد ذلك ، ولقد شعرنا بقلق متزايد، كما شعر المجتمع الدولي الأوسع، إزاء الخسارة غير المتناسبة في أرواح المدنيين في غزة.

وأضاف: "تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية إعادة رهائنها، ولكنني أعتقد أن ما رأيناه هو تصرفات تتجاوز نطاق الدفاع المعقول عن النفس وتثير أيضا تساؤلات حول انتهاك إسرائيل القانون الدولي، تجري الآن محكمة العدل الدولية تحقيقا ونحن نأخذ كل ذلك على محمل الجد".

وقد رفض حزب العمال البريطاني حتى الآن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة .. مستخدما لغة أكثر حذرا بعض الشيء حول الحاجة إلى إنهاء القتال بشكل مستدام .. ومع ارتفاع عدد القتلى في غزة، ومع دعوة عدد من أعضاء البرلمان من حزب العمال علنا إلى وقف إطلاق النار، تغير موقف الحزب تدريجيا ، حيث تعد تعليقات ستريتنج من بين الأشد صرامة حتى الآن.

وكان رئيس حزب العمال كير ستارمر قد قال أمس /الأحد/ أمام مؤتمر حزب العمال الاسكتلندي في جلاسكو "إن القتال يجب أن يتوقف الآن في غزة"، وحذر إسرائيل من توسيع هجومها العسكري إلى مدينة رفح الجنوبية.