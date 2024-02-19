"بى بى" تتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز فى مصر

واصل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة لقاءاته على هامش فاعليات اليوم الأول لمؤتمر ايجبس 2024، إذ عقد جلسة مباحثات مع موراى أوتشنكلوس الرئيس التنفيذي لشركة بى بى العالمية وأنيا دوتزيرناث رئيسة الشركة للغاز وخفض الكربون، إذ تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مناطق امتيازها بمصر والموقف الحالى لتنمية الآبار، بالإضافة إلى عمليات الحفر التى تنفذها الشركة فى إطار برنامج العمل الجارى تنفيذه حالياً لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز، وفى هذا الصدد أوضح رئيس شركة بى بى أنه جار حفر بئرين ضمن خطة تنمية حقل ريفين، لافتا إلى اهتمام الشركة بضخ مزيد من الاستثمارات فى مشروعاتها فى مصر، خاصة وأن "بى بى" مشغل رئيسى فى حقول أتول ورأس البر وريفين بالبحر المتوسط.

وأوضح الملا ان قطاع البترول لدية شراكات كبيرة مع كل الشركاء، وهناك تعاون معهم للتغلب على التحديات إيماناً منهم بالفرصة الجيدة التى تتمتع بها مصر، مشيراً إلى أن "بى بى" من الشركاء الاستراتيجيين مع قطاع البترول ولها نجاحات متميزة فى أنشطة البحث وتنمية وإنتاج البترول والغاز.