تعاون مصري مع أوبك للتدريب حول آليات سوق البترول العالمي



التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) .

وخلال اللقاء تم بحث إمكانية التعاون بين قطاع البترول ومنظمة أوبك ، حيث ابدى آمين منظمة أوبك استعداد المنظمة لاستقبال اعداد من شباب الإدارة المتوسطة في قطاع البترول للتدريب على البرنامج المتكامل لاستعراض أوضاع سوق البترول العالمي وتوقعات الأسعار وذلك بمقر المنظمة بفيينا.

وأوضح وزير البترول أهمية الدور الذى تلعبه منظمة أوبك منذ نشأتها لضمان استقرار أسواق البترول وتوازنها ، وذلك رغم التحديات والاحداث العالمية المتلاحقة.