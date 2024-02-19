مسابقات فنية وثقافية بقصر العريش والشيخ زويد بشمال سيناء

شهد فرع ثقافة شمال سيناء اليوم عددا من الفعاليات الفنية والثقافية ، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برعاية وزارة الثقافة.

حيث عقد قصر ثقافة العريش مسابقة فنية فى الرسم بين الرواد حول موضوع " ارسم طبيعة صامتة" باستخدام الألوان المختلفة والتظليل ، بتوجيه من ايناس سمير مدير القصر.

كما عقد بقصر ثقافة الشيخ زويد مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة لتزويد الرواد بخبرات ومعلومات جديدة ، قدمها أشرف خيرت مدير القصر.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، عقد قصر ثقافة بئر العبد ورشة حكى وقراءة لكتاب " الشمس تدير الألات " تأليف الكاتب محمد على، ادار الورشة عزة عطيه ، متابعة عبدالسميع نوفل مدير القصر.

وطالب عمرو البسيوني بالمتابعة المستمرة والميدانية لجميع فروع قصور الثقافة فى محافظة شمال سيناء وعمل تقرير يومي عن كافة الأنشطة والعروض المسرحية بجميع قصور الثقافة وتزليل كافة العقبات أمام كافة الأنشطة ومتابعة الطلاب بالمدارس وتبنى المواهب الشابة