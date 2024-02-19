الملا : نجاحات التحول الطاقى والطاقة الجديدة والمتجددة مرهونة بتوافر التمويل

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى جلسة المؤتمر الاستراتيجى المقام ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGPYES 2024 تحت عنوان (استجابة الصناعة - إجراءات إزالة الكربون وانتقال الطاقة) .

وأوضح وزير البترول خلالها أن مصر قد نمت مواردها من الغاز بالتعاون مع الشركاء سواء الاستراتيجيين أو الجدد ، كما راهنت على الغاز الطبيعي كخيار للوقود الأفضل وتوسعت فى استخدامه فى قطاعات الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات وحققت قصص نجاح ولديها بنية تحتية قوية فى هذا المجال ، وواكب ذلك توفير كوادر مدربة أصبحت ذات كفاءة وهذا مثال جيد على توفير التمويل وما يمكن أن يحققه لقارة مثل أفريقيا، فالكل يتحدث عن الطاقة الجديدة والمتجددة ولكن هناك مكونات لازمة لتحقيق ذلك يأتى على رأسها توفير التمويل اللازم والتزام حقيقى وتوافر للتقنيات وغيرها ، وحتى يتحقق ذلك فإن العالم لازال فى احتياج للبترول والغاز وخطط واقعية واضحة لتوفير الطاقة وقد قدمنا خطوات مشجعة ووقعنا اتفاقيات ومذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ولدينا بنية تحتية وتجارب ونأمل فى تحقيق المزيد.

*وزير النفط العراقى : لدينا تجربة مميزة فى الاستفادة من غازات الشعلة*

أشار المهندس حيان عبد الغني نائب رئيس وزراء العراق ووزير النفط إلى ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية لتصفير عملية حرق غاز الشعلة في العراق مما يساعد الدولة في مساعيها لتقليل الانبعاثات ، مؤكداً أنه خلال 5 سنوات سيصل العراق إلى صفر في حرق هذا الغاز والاستغلال الكامل له في توليد الطاقة الكهربائية .

وأوضح استطعنا من حلال تحقيق النسب المطلوبة من العراق وفقاً للالتزامات الدولية في اتفاقية باريس مشيراً إلى نجاح مشروع غاز البصرة NGL بمرحلتيه في إيقاف حرق 400 مليون قدم مكعب غاز وبالتالي تحقيق النسب المطلوبة وفقاً للالتزامات الدولية.

و أشار عبدالغني إلى المشروع المتكامل الذي يجري تنفيذه مع شركة توتال العالمية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي و كذلك إيقاف حرق الغاز المصاحب في 5 حقول نفطية والاستفادة منه علاوة علي إنتاج الطاقة المتجددة ، لافتاً إلى ان العراق لديه خطط لتصدير الغاز إلى أوروبا .

*أمين عام أوبك استمرار الاستثمار فى البترول والغاز بشكل مسئول*

وأكد هيثم الغيص الأمين العام لأوبك سعى المنظمة لحلول متكاملة للطاقة ، مشيراً إلى أن ما تحقق بالعراق واحدة من قصص النجاح التى تقدمها دول أوبك ، وأنها مستمرة فى الوفاء باحتياجات الطاقة والتى من المتوقع أن تتزايد خلال السنوات الست المقبلة ، كما أشار لدورها التنسيقى مع المنظمات الدولية والإقليمية ، لافتاً لأهمية الاستثمار فى البترول والغاز على المدى الطويل بشكل مسئول كما تفعل دول أوبك مع تحقيق إزالة الكربون وتحسين كفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة.

*بى بى فخورون بالعمل مع مصر*

وأعرب موراي أوشينكلوس الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم العالمية عن فخره باستمرار العمل مع مصر في 19 موقعاً للبحث والإنتاج ، وأن بريتش بتروليوم لديها استراتيجية للعمل على إنتاج البترول والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، وأنها مهتمة بالاستثمار في إنتاج الغاز مع الالتزام بازالة الكربون لخفض الانبعاثات وكذلك مشروعات استرجاع غاز الشعلة .

*أدنوك الإماراتية ..لدينا ثقة كبيرة فى السوق المصرى*

و من جانبه أشار مصبح الكعبي رئيس قطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في شركة أدنوك الاماراتية أن الغاز يلعب دوراً هاماً في التحول الطاقي في ظل تزايد الطلب العالمي علي الطاقة ، وأكد أن استراتيجية شركته تستهدف الاستمرار في زيادة إنتاج الغاز مع خفض الكربون وأنها تتطلع لتحقيق شراكة ناجحة في مجال الغاز مع شريكها في السوق المصري حيث أن أدنوك لديها ثقة كبيرة في السوق المصري و قدرته على النمو .

وأوضح لورينزو سيمونيلي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز أن هناك تقنيات جديدة بالفعل يمكن توفيرها واستخدامها سواء فى مجالات استرجاع غاز الشعلة أو التحول الطاقى والتوافق البيئى والاستدامة وهى تعطى قيمة مضافة لمشروعات إنتاج الغاز الطبيعى وتزيد حوالى 20% فى إنتاجه ، لافتاً إلى أن التقنيات لازالت تتقدم ويمكنها المساهمة فى تطوير صناعة الغاز الطبيعى التى تشهد فعلياً تحولات حقيقية فى الإنتاج.