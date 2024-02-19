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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس الشيوخ يستقبل رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوت ديفوار

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس اليوم  أداما بيكتوجو رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوت ديفوار   وأعضاء الوفد المرافق له  لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البرلمان في البلدين الصديقين.

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حيث رحب المستشار "عبد الرازق " برئيس الوفد الإيفواري ومرافقيه متمنيا لهم  التوفيق فى زيارتهم لمصر 

مؤكداً على متانة العلاقات الثنائية بين مصر وكوت ديفوار على مختلف الاصعدة في ظل تميز العلاقات بين القيادتين السياسيتين بهما 

 معرباً عن تطلعه في ان تساهم هذه الزيارة في  دفع العلاقات  الي آفاق أرحب فى كافة المجالات برلمانيا و سياسيا و  اقتصاديا  بما يخدم مصالح الشعبين 

واشاد المستشار " عبدالرازق"  بالمواقف الإيفوارية الداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية وخاصة فيما يتعلق بتأييد كوت ديفوار لموقف   مصر الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني. 

من جانبه اعرب  أداما بيكتوجو عن تقديره لحسن الاستقبال الذي شهده ومرافقوه منذ وصوله الي القاهرة منوهاً بما تشهده مصر من تطور وإنجازات لمسها الوفد أثناء الزيارةبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي 

واشاد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية بموقف مصر من القضية الفلسطينية مؤكداً ان بلاده ترفض كل أشكال العنف التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتدعو الي ضرورة إدخال المساعدات لقطاع غزة فوراً 

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس والسفيرة الدكتورة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية

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