نور الدين يفتتح معرض" أهلًا رمضان " بكفر الشيخ

بنسبة تخفيضات من 15: 20%

افتتح محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، اليوم الإثنين، معرض "أهلًا رمضان" بشادر المنطقة الشمالية العسكرية، أمام مسجد الخياط، وسط مدينة كفرالشيخ، لمحاربة الغلاء والحد من إرتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم.

وأكد أن المعروضات فى معرض "أهلاً رمضان" أسعارها تنافسية وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، ولتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع، مقدماً التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتبكير إقامة وافتتاح معارض "أهلاً رمضان" علي مستوي محافظات الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتفقد المحافظ المعرض للتأكد من نسبة التخفيضات المقدمة وجودة المنتجات والسلع المقدمة للمواطنين، واستمع ، لمنظمى المعرض حول الأسعار، كما اطمأن من عدداً من المواطنين خلال الافتتاح على أرائهم حول الأسعار والمنتجات المختلفة والسلع المعروضة ومدى تلبية المعرض لإحتياجاتهم.

أشار إلى التوسع فى فتح المنافذ الثابتة والمتحركة بكافة مراكز المحافظة، وفتح منافذ أهلا رمضان بالمدن لتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى ياميش رمضان بأسعار مخفضة، ونسبة تخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بسعر السوق، لافتا إن هذا المعرض يقام في إطار تنفيذ مبادرة أهلا رمضان، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى تقام بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، والقوات المسلحة، وأن المعرض يتضمن كافة أنواع السلع من أرز وسكر، وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة، ولحوم ودواجن، وأسماك، وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، لتلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن محدودي الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق .

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن نسبة التخفيض على السلع فى معرض أهلاً رمضان، تتراوح من 15% إلى 20%، إضافة إلى أن هناك معروضات تتخطى نسبة الخصم فيها 25%، ويهدف المعرض إلى محاربة الغلاء وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم.

ووجه بالتوسع فى إقامة المزيد من المنافذ والمعارض، وذلك لإتاحة السلع والمنتجات الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحداث المزيد من التوازن والإستقرار فى حركة الأسواق، مضيفًا أن معارض "أهلًا رمضان" تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين كل من وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، والقوات المسلحة، هذا بإلإضافة إلى جانب أجنحة جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، و"أمان" بوزارة الداخلية، وكذا فروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، والعقيد علاء جاويش، قائد منافذ المنطقة الشمالية العسكرية بكفرالشيخ، والعميد عبدالعزيز مدحت بدوي، مدير قطاع شمال الدلتا بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية _الشركة الوطنية صافي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.