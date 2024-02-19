مجلس الأمن الروسي: تدريب أكثر من 16 ألف متطوع من القوات الخاصة

أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأنه تم تدريب أكثر من 16 ألف متطوع في جامعة القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، أُرسلوا جميعا للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال ميدفيديف في اجتماع مع رؤساء منطقة شمال القوقاز الفيدرالية: "لقد قمنا للتو بزيارة جامعة القوات الخاصة الروسية في غوديرميس... وعلى أساس هذه المؤسسة التعليمية، يقوم المتطوعون بتحسين تدريبهم ودراسة أفضل الممارسات القتالية في مختلف الظروف".

وأضاف: "حتى فبراير، تم تدريب أكثر من 16 ألف شخص. نتيجة جديرة جدًا، نتيجة الكثير من العمل. تم تدريبهم وإرسالهم للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة".

وأشار إلى أن خريجي المنطقة العسكرية الشمالية يتمتعون بصفات قتالية جيدة وصلابة وروح انتصار، الأمر الذي شكر عليه قيادة جمهورية الشيشان.

وتابع ميدفيديف: "التدريب العالي الجودة يضمن مستوى عاليًا من الانضباط العسكري، وهذه المهام لها أهمية خاصة. لقد تحدثنا للتو مع رمضان أخماتوفيتش (قديروف، رئيس جمهورية الشيشان)، ومع آخرين... المتطوعون بالطبع يتمتعون بروح قتالية مطلقة، وهذا يعني أنهم سينجحون. وهذا في الواقع مثال جيد لكيفية إعداد مقومات نجاحنا المشترك".

ووفقا له، فإنه "وفقا لبيانات وزارة الدفاع، تم قبول أكثر من 53 ألف شخص في الخدمة العسكرية لصالح مجموعة القوات المشتركة في جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2024".