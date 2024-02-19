الجاليات الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 107 شهداء و145 مصابًا

أكد رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية، واثق سعادة، أنه يجب وقف المجازر الإسرائيلية التي ترتكبها بدعم أمريكي وأوروبي، والجاليات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني تشارك مع الجاليات الأخرى في لاهاي في الحراك الجماهيري الذي لم ينقطع في هولندا وأوروبا، وعلى مدار أيام الأسبوع هناك وقفات تضامن في محطات القطار بلاهاي وأمستردام ومدن أخرى لإظهار الصوت الفلسطيني، وهو صوت العدالة، ولتبيان حقائق الجرائم الإسرائيلية.

وقال “سعادة” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، إن لاحتلال الإسرائيلي ظهر على حقيقته، مشددًا على أن ظلمه وجبروته وكل من يدعم الاحتلال في دول العالم، مثل أمريكا والدول الأوروبية أصحاب راية الديموقراطية المزيفة إلى زوال.

وتابع أنه "قد لا تمر سنوات معدودة وسينتهي وسيزول هذا الاحتلال، لقد انكشف على حقيقته وعنصريته وصهيونيته وإجرامه، وقرارات محكمة العدل الدولية تعني لنا الكثير".

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 107 شهداء و145 مصابًا





أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكبت 9 مجازر فى القطاع، راح ضحيتها 107 شهداء، و145 مصابًا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال الدكتور أشرف القدرة المُتحدث باسم الوزارة، إن هذا العدد لا يتضمن الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، مشيرا إلى أنه بموجب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر إلى 29092 شهيدا، والمصابين إلى 69 ألفا و28 مصابا.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحول مجمع "ناصر" الطبي لثكنة عسكرية وتعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر، مشيرا إلى أن 25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في المجمع بلا كهرباء أوماء أوطعام أوأكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة.

وأكد أن جهود منظمة الصحة العالمية مُستمرة لإخلاء من تبقى من المرضى لمستشفيات أخرى لتلقي العلاج، بعد أن أعلنت أمس خروج المستشفى من الخدمة.