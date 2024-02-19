مصرع شاب إثر إنقلاب سيارة بترعة بجنوب الأقصر

لقي شاب ثلاثيني مصرعه، اليوم الإثنين، إثر إنقلاب سيارة فى ترعة بجنوب محافظة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات مجلس إسنا إخطارا من الأهالي يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بترعة مياه بقرية الكيمان التابعة للمطاعنة بإسنا جنوب المحافظة، مما أسفر عن مصرع مهندس يدعى "مصطفى عبدالوهاب مدنى" من قريه النواصر، وتم على الفور نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.