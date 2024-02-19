جنوب الوادي: إطلاق تطبيق للتواصل ونشر الأخبار الإجتماعية

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن تطبيق تواصل، والذى يهدف لتحقيق التواصل الرسمي (المؤسسي والاجتماعي) بين منسوبي الجامعة ونشر الأخبار العامة، والأخبار العاجلة وكل ما يخص مجتمع الجامعة من الاخبار الاجتماعية.

وبيّن رئيس الجامعة أن ذلك في إطار سعى جامعة جنوب الوادي الى تحقيق التحول الرقمي ومواكبة أحدث التقنيات من خلال تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية لمنسوبي الجامعة.

و التقى عكاوي، اليوم الاثنين، بالفريق التقني والتنفيذي لتطبيق "تواصل" ويضم الدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة والمشرف على فريق العمل، والمهندس جمال ملاك بمركز المعلومات مصمم ومبرمج التطبيق، والدكتور محمد مهدى منسق المشروعات التطويرية بالجامعة.

وناقش رئيس الجامعة، خلال اللقاء كافة التفاصيل التقنية والفنية المتعلقة بالتطبيق ومتابعة ما تم إنجازه في انشاء التطبيق حتى الآن.

وأورد رئيس الجامعة، أن ذلك يأتي في اطار سعى جامعة جنوب الوادي المستمر نحو تطوير آليه العمل الإداري بما يتواكب مع تطورات المعلوماتية.

وفى اطار خطة الجامعة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات حيث تم وضع خطة شاملة في سبيل التحول إلى جامعة ذكية متكاملة تعمل وفق افضل النظم العالمية