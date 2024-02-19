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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

يسرا نجمة ذهبية في حفل ليالي مصرية سعودية.. شاهد

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا

حرصت الفنانة يسرا على حضور حفل ليالي مصرية سعودية، وتداولت صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي؛ لتهوس الجميع بأناقتها ورشاقتها.

 

الفنانة يسرا

يسرا تتألق بالذهبي بالأمس في حفل ليالي مصرية سعودية

وبدت يسرا بجمبسوت بصيحة الكب (مكشوف الأكتاف) مصنوع بالكامل من الترتر الذهبي اللامع، ومحدد الخصر؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ونسقت عليه معطف طويل من الفرو، باللون الأسود والرمادي. 

 

وحملت يسرا حقيبة ذهبية، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية، فضمت أقراط طويلة مصنوعة من الأحجار الكريمة باللون الأخضر، وسلسلة رقيقة تتدلى حول العنق.

 

يسرا

ومن الناحية الجمالية إعتمدت يسرا تصفيفة شعر مميزة، تاركة خصلاتها الشقراء القصيرة تتدلى على كتفيها وظهرها بصيحة الويفي الناعمة.

 

ووضعت يسرا مكياجًا جريئًا، فإعتمدت ظلال العين باللون الذهبي اللامع؛ ليتماشى مع لون الجمبسوت، بالإضافة إلى رسم الآيلاينر الأسود، وحددت ملامحها بالبلاشر البني، كما اختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح؛ لترتكز على رسمة العين.

 

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