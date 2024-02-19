صحة غزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 107 شهداء و145 مصابًا

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أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكبت 9 مجازر فى القطاع، راح ضحيتها 107 شهداء، و145 مصابًا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال الدكتور أشرف القدرة المُتحدث باسم الوزارة، إن هذا العدد لا يتضمن الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، مشيرا إلى أنه بموجب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر إلى 29092 شهيدا، والمصابين إلى 69 ألفا و28 مصابا.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحول مجمع "ناصر" الطبي لثكنة عسكرية وتعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر، مشيرا إلى أن 25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في المجمع بلا كهرباء أوماء أوطعام أوأكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة.

وأكد أن جهود منظمة الصحة العالمية مُستمرة لإخلاء من تبقى من المرضى لمستشفيات أخرى لتلقي العلاج، بعد أن أعلنت أمس خروج المستشفى من الخدمة.