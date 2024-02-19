الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الخارجية الصينية تدين استهداف المدنيين في غزة وتطالب بوقف الحرب

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية

أدانت وزارة الخارجية الصينية، استهداف المدنيين في قطاع غزة ونطالب إسرائيل بوقف الحرب، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

بيان وزارة الخارجية الصينية:

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أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن "بكين تتابع عن كثب التطورات في مدينة رفح الفلسطينية"، على وقع إعلان الجيش الإسرائيلي اعتزامه القيام بعملية عسكرية برية هناك.

فيما نقل المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن "الصين تدعو إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في أقرب وقت ممكن، ومنع وقوع كارثة إنسانية أشد وطأة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة"، مضيفًا أن بلاده "تعارض وتدين الأعمال المرتكبة ضد المدنيين والمخالفة للقانون الدولي"، حسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وصادق الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة"، في وقت قال فيه رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، في أثناء جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الخطة ستعرض حينما يُطالب الجيش بذلك".

وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

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