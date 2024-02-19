ليلى علوي تسرق الأضواء بفستان مجسم في حفل ليالي مصرية سعودية

شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها ببعض اللقطات، أثناء حضورها حفل ليالي مصرية سعودية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ليلى علوي

ليلى علوي تستعرض أنوثتها بفستان مجسم ومكياج صاخب

وبدت ليلى علوي بفستان سهرة مُجسم وجذاب باللون الكحلي مكشوف الصدر، ومحدد الخصر، كما تميز بقصة متعددة الطيات؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وانتعلت ليلى حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي الميتاليك، وحملت كلاتش صغيرة نفس اللون، مما عكس أنوثتها وأناقتها.

وتزينت ليلى علوي بمجوهرات راقية مرصعة بالألماس، أضافت لمسة جذابة للإطلالة، فضمت أقراطا طويلة تتدلى من أذنيها وعقد ملتف حول العنق، بالإضافة لأنسيالين وخاتم.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ليلى تصفيفة شعر مميزة، تاركة خصلاتها الشقراء تتدلى على كتفيها وظهرها بصيحة الويفي الناعمة.

ووضعت ليلى مكياجًا جريئًا، فاعتمدت ظلال العين بدرجات البني مع الكحل الماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين، ورموش أكثر طولًا وكثافة، كما اختارت أحمر شفاه باللون الفوشيا الداكن؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.