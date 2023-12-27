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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الصينية: نعارض بشدة المعايير المزدوجة بشأن مكافحة الإرهاب

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج اليوم الأربعاء، أن الصين تعارض بشدة المعايير المزدوجة بشأن مكافحة الإرهاب وتؤيد تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وحسب وكالة أنباء الرشرق الأوسط، قالت ماو -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- إن قائد في جيش بلوشستان الوطني، كان قد سلم نفسه للحكومة الباكستانية، وكشف أن الهند تدعم سرا الأنشطة الإرهابية في بلوشستان وتمول قوات بلوشستان الانفصالية وفقا لتقارير إعلامية، وقال مسئولون في بلوشستان إن دعم الهند واستخدامها الإرهابيين هو السبب الرئيسي وراء الأنشطة الإرهابية المتزايدة في مقاطعة بلوشستان.

وقالت ماو إن "الإرهاب عدو مشترك للبشرية، وتعارض الصين بشدة المعايير المزدوجة بشأن مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن "دعم واستخدام الجماعات الإرهابية والسماح لها بالازدهار انطلاقا من مصالح أنانية لطرف ما على حساب الأمن الدولي والإقليمي، لن يفيد أحدا ولن يأتي إلا بنتائج عكسية".

وأكدت أن الصين تؤيد تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين جميع البلدان، لمكافحة جميع أشكال الإرهاب بشكل مشترك.

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