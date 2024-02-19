دورة الإعلام الكشفي لفرق الجوالة بمركز شباب السوالم

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج دورة الإعلام الكشفي لفرق الجوالة والجوالات والكشاف المتقدم والمرشدات بمركز شباب السوالم ويأتي تنفيذ النشاط ضمن خطة المركز الداخلية عن شهر فبراير 2024 لقسمي الخدمات والطلائع بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وإبراهيم محروص مدير إدارة طهطا وقام بالتدريب محمد شيخون .



ويهدف التدريب إلى ثقل قدرات الفرق الكشفية للقيام بعملهم للتسويق للفرق الكشفية بمراكز الشباب وإعداد التقارير الصحفية وإعداد جيل جديد للعمل علي تنشيط الحركة الكشفية حيث تطرق المدرب محمد شيخون خلال التدريب إلى أساسيات التصوير والتصميم والمونتاج والتسويق الإلكتروني الكشفي كما تضمن التدريب مرحلة التطبيق العملي للمشاركين داخل مركز الشباب لتصوير الصور والفيديوهات .



وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على ضرورة تكثيف الأنشطة الكشفية والتي تساعد على تنشيط الحركة الكشفية ودمج الشباب داخل الفرق الكشفية بمراكز الشباب .



وفي ذات السياق نفذ مركز شباب السوالم اليوم الثاني من الدورة الرياضية فى كرة القدم تحت 18 سنة ضمن خطة المركز الداخلية عن شهر فبراير 2024 وتستمر على مدار الأسبوع بمشاركة عدد 8 فرق مقسمة على مجموعتين وتقام المسابقة بنظام دوري المجموعات .



ويهدف النشاط إلى غرس المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي والعناية والإهتمام بالموهوبين والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية .



ووجه يسري كفافي وكيل المديرية للشباب بضرورة تكثيف جميع الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للمديرية للأنشطة المختلفة لجذب الشباب وتوسيع قاعدة المستفيدين بالأنشطة داخل مراكز الشباب .