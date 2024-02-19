النائب ياسر الهضيبي يوصي بوضع خطة لتوطين صناعة وسائل النقل في مصر

اعتبر النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد طلب مناقشة إستراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر بالبحث الدقيق، خاصة وأن قطاع النقل من أهم محاور التنمية الشاملة خاصة الاقتصادية والعمرانية والتنموية والتي تساعد على جذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.

ولفت الهضيبي إلى أن حزب الوفد لديه بعض التوصيات بشأن تطوير قطاع النقل؛ وأوصى النائب بدراسة خطة لتوطين صناعة وسائل النقل في مصر خاصة النقل الذكي، الاهتمام بالبحث العلمي والاستفادة من الأبحاث والدراسات في هذا القطاع، مع إجراء عمليات تحديث لوسائل النقل والنقل الكهربائي.

وأيضًا التوسع وتطوير ورفع كفاءة الموانئ وربط المناطق الصناعية والزراعية والخدمية بالموانئ وتنفيذ مناطق لوجستية لخدمة هذا الغرض.